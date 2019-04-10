هيفاء وهبي بشعر قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاءحجازي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وظهرت هيفاء، في الجلسة بشعر أسود قصير، حيث نالت الصور إعجاب محبيها ومتابعيها، فيما فضل البعض الشعر الطويل عليها.

وكانت أنباء ترددت عن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي، عن فيلم "ولاد رزق" بسبب عرض صناع الفيلم عليها دور شاذة جنسيًا، الأمر الذي نفاه المؤلف صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان.