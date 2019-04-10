محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة الفنان ناجي أنجلو، ورسالة غامضة من أحمد السعدني، والفنانة زوزو ماضي، ومي حلمي تقضي شهر العسل مع الدلافين، وأسعار تذاكر حفلات الربيع.. وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة ناجي أنجلو وفنانة بين الحياة والموت وأسعار تذاكر حفلات الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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