ياسمين رئيس بالكاجوال وسامح حسين بصحبة ابنته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها ترتدي ملابس كاجوال أمام أحد القطارات.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنته الصغرى "مريم".

أسما منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بفستان أسود.

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سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بشعر قصير.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي نظارة شمسية.