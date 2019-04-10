بالفيديو: الأزمة بين فجر السعيد وبلقيس تتصاعد بتدخل طرف ثالث.. من قال وقاحة وقلة أدب؟

ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في مقطع فيديو جديد ردّت من خلاله على الفنانة اليمنية بلقيس.

وقالت إن ما فعلته الأخيرة خلال الحفل الذي جمعها ووالدها في أوبرا الكويت هو “موقف بنت تحب أبوها وبرّ الوالدين وتشكر عليه وهذا طبيعي”، مضيفة: “وكل بنت تشوف أبوها شخصية ماكو منها”.

وتعليقاً على ما قالته بلقيس خلال الحفل أشارت إلى أنها لم ترتكب أي خطأ بشأن أحمد فتحي. وأضافت: “أنا ما غلطت على أبوك أنا عطيتا حجمه. أنا أشوف إنو انت وابوك مخلوطين ببعض ما تجون وتر من أوتر عبادي. هذا رأيي الشخصي”.

كذلك امتدت الأزمة لتشكل فنانين آخرين. فقد ظهرت الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم في مقطع مصور عبّرت من خلاله عن استيائها بسبب عدم قدرة البعض على التمييز والتجريح.

وعلقت: “في فرق بين وقاحة والصراحة والحدود وإنك تقول رأيك… كل ما تزيد البرامج تزيد الإهانة والوقاحة وتسوي الواحد فاقد للأدب”.

وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين رداً منها على فجر السعيد. ويشار إلى أن هذا جاء على خلفية فيديو ظهرت فيه الأخيرة في وقت سابق وهاجمت من خلاله الموسيقار اليمني أحمد فتحي.

وردّت على قوله في جلسة حوارية إنه “ملك العود” وليس الفنان عبادي الجوهر: “استريح… خلك بعودك وانت شاطر وتعزف زين وبنتك تعرف تغني وما شاء الله بنتك صارت إماراتية… إنت يعني بوها يمني وهيّ صارت إماراتية. انشالله إنت تصير مثلها”.

وهو ما استدعى بعد ذلك ردّ بلقيس التي قالت أمام الجمهور خلال حفل دار الأوبرا: “ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أحمد ولا عاش ولا كان” قبل أن تقوم بتقبيل يده.