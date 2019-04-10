فيديو للممثل عبدالرحمن الخطيب ينفعل مدافعاً عن تكريم سمية الخشاب بختم الرسول

تواصلت ردود الأفعال على تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين ومنحها درع تكريمي عبارة عن ختم الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث أثار تكريم الفنانة سمية الخشاب بمقر الجمعية بالرياض موجة من الجدل الواسعة وتوالت التصريحات الناقدة والداعمة لموقف الفنانة من ناحية ولموقف الجمعية من ناحية أخرى حتى وصلت ردات الفعل لهجوم بين المتابعين وبعضهم وهو ماحدث مع الفنان عبد الرحمن الخطيب عند محاولته الدفاع عن موقف الجمعية والفنانة وإعلانه دعمه لهما.

ففي سياق متصل نشر الفنان عبد الرحمن الخطيب مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل “سناب شات” عبر فيه عن رأيه في تكريم سمية الخشاب بختم الرسول حيث انفعل مدافعًا عن الخشاب قائلًا: “جمعية المنتجين والموزعين السعوديين مقرها الرياض ثقافتها ودينها من ثقافة ودين الرياض هداياها بما يتناسب مع ثقافة الرياض ومع إننى أنا شخصيًا لو أخذوا رأي لما وافقت لكن أنت من حتى تمنع هذه الجمعية من تكريم إهداء مجسم لخاتم رسول الله لضيفة مسلمة يذكرها هذا الخاتم برسول الله فأخذته وذهبت لمكة لأداء العمرة فمن أنت حتى تذكر الناس بمعاصيهم وبماضيهم من أنت هل لديك دليل من الكتاب والسنة يمنع إهدائها”.

إلا أن رأي الخطيب لم يرقى لناشط مواقع التواصل الإجتماعي عبد الله الطويلعي فنشر الأخير مقطع فيديو سخر فيه من الخطيب وسمية الخشاب معًا وقام بعمل مونتاج للفيديو وجمع فيه فيديو الخطيب على مشهد للفنانة سمية الخشاب وهي ترقص ببدلة الرقص في فيلم “حين ميسرة” وأضاف للفيديو أغنية شعبية شهيرة بمصر.

من جانبه رد الخطيب على الطويلعي بفيديو آخر قال فيه: “الطويلعي قام بمونتاج الفيديو الذي نشرته عن تكريم سمية الخشاب ووضع ماضيها ومعاصيها وكأنه يقول لا تستغفرون لها هذا من ناحية ردي عليه ولكن من ناحية قانونية مونتاج مقطع لي بدون إذني وقصده الإساءة لي فأنا سأبلغ الأجهزة الأمنية عنه”.

يشار إلى أن جمعية المنتجين والموزعين السعوديين برئاسة محمد الغامدي كانت قد كرمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، السبت الماضي، في مقر الجمعية بالرياض عن أغنيتها الجديدة “بتستقوي” الداعمة لحقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد المرأة.