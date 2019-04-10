حقيقة وفاة الفنانة اللبنانية سميرة توفيق

نفى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، صحة المعلومات التي يتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة سميرة توفيق. وأكد الخطيب أنه هاتف الفنانة سميرة توفيق واطمأن عليها بنفسه، مشيرًا إلى أنها تمارس حياتها بطبيعية، وتتمتع بصحة جيدة.

المرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي ترددت فيها أنباء عن وفاة الفنانة سميرة توفيق ليتم على الفور نفيها والتأكيد على أنها بصحة جيدة ولا تزال على قيد الحياة،حيث خرجت تلك الشائعة في نهاية شهر مارس الماضي، لكن لينا رضوان ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة حرصت على نفيها، ونشرت عبر حسابها على تويتر فيديو لخالتها من كواليس آخر لقاء تلفزيوني أجرته بالمملكة على هامش زيارة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.