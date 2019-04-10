بالصور: مي العيدان تضع نجم مصري بموقف محرج بعد خطأ ارتكبته بحقه

أثارت الإعلامية مي العيدان، جدلاً واسعًا بين متابعيها بعد نشرها صورة للممثل المصري هاني سلامة مع مواطنته الممثلة أماني كمال، زاعمة أنها زوجته الثانية.

ونشرت العيدان الصورة عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وعلقت عليها بسخرية قائلة: “صورة الفنان هاني سلامة مع زوجته الجديدة.. واضح أنه يغار عليها من لبسها”، في اشارة الى ان اماني ترتدي فستاناً قصيراً.

اثارت الصورة جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين حرصوا على توضيح خطأ العيدان الذي وضع سلامة وزوجته في موقف محرج، مؤكدين أن من في الصورة ليست زوجته الثانية، بل الممثلة أماني كمال، وهو متزوج من بريهان الشريف، وتعمل في مجال خارج الوسط الفني.

ورغم كل التعليقات والسخرية من نشرها للصورة دون التأكد من الامر، إلا أن العيدان أصرت على موقفها، ولم تحذف الصورة، أو تعدل الخطأ.

يذكر أن الفنانة أماني كمال، شاركت هاني سلامة في مسلسل “طاقة نور” الذي عرض في رمضان الماضي. وتستكمل الان تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “أبوالعروسة”.