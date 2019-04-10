نشر المخرج مجدى الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، 10 بوسترات للعرض المسرحي" الملك لير"، قبل انطلاقه غدًا.
وتُظهر البوسترات نجوم العرض، الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد
يذكر أن مسرحية "الملك لير" منإخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الفخراني بطولتها نخبة من كبار الفنانين والنجوم الشباب، لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح في عمل واحد في مقدمتهم النجم الكبير فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد
كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاقها .. طرح 10 بوسترات جديدة لـ"الملك لير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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