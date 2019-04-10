قبل انطلاقها .. طرح 10 بوسترات جديدة لـ"الملك لير"

نشر المخرج مجدى الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، 10 بوسترات للعرض المسرحي" الملك لير"، قبل انطلاقه غدًا. وتُظهر البوسترات نجوم العرض، الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور ومحمد فهيم. يذكر أن مسرحية "الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الفخراني بطولتها نخبة من كبار الفنانين والنجوم الشباب، لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح في عمل واحد في مقدمتهم النجم الكبير فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الفخراني بطولتها نخبة من كبار الفنانين والنجوم الشباب، لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح في عمل واحد في مقدمتهم النجم الكبير فاروق الفيشاوي، ورانيا فريدشوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، ونهى عابدين، وهبة مجدي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وأيمن الشيوي، وأحمد عزمي، ومحمد فهيم، وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، والديكور للمهندس الفنان كريم مهدي، والأزياء من تصميم دكتورة نيفين رأفت.

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