شاهد.. إلهام شاهين وخالد سليم وزينة يشاركون في حفل حالة خاصة جدا لأنغام

شاركت النجمة إلهام شاهين، والمطرب خالد سليم، والفنانة زينة إلى احتفالية المطربة أنغام بألبومها الجديد فى أحد فنادق القاهرة.

وحرص الموزع أحمد إبراهيم على مرافقة زوجته أنغام أثناء احتفالية ألبومها الجديد حالة خاصة جدا والذي

أقامته شركة روتانا فى أحد فنادق القاهرة.

يذكر أن إبراهيم لم يفارق أنغام منذ و صولهما مقر الاحتفال حتى أثناء حديثها لبعض وسائل الإعلام، بعد أن شاركها

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العدد الأكبر من أغانى ألبومها الجديد.

ولأول مرة تظهر أنغام مع 10 فنانين جدد يتعاونون معها في ألبوم غنائي من شعراء وملحنين وموزعين، أبرزهم "محمد القاياتي، سلطان صلاح، وصابر كمال" وآخرين، وتضمن ألبومها حالة خاصة جدا ١٤ أغنية لأول مرة فى تاريخها.

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