شاهد.. موقف غريب من زوج أنغام في احتفالية ألبومها

حرص الموزع أحمد إبراهيم على مرافقة زوجته المطربة أنغام أثناء احتفالية ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذي أقامته شركة روتانا فى أحد فنادق القاهرة.
حيث لم يفارقها منذ وصولهما مقرالاحتفال حتى أثناء حديثها لبعض وسائل الإعلام، بعد أن شاركها العدد الأكبر من أغانى ألبومها الجديد، مما أذهل الجميع هذا
ولأول مرة تظهر أنغام مع 10 فنانين جدد يتعاونون معها في ألبوم غنائي من شعراء وملحنين وموزعين، أبرزهم "محمد القاياتي، سلطان صلاح، وصابر كمال" وآخرين.
وتضمن ألبومها حالة خاصة جدا ١٤ أغنية لأول مرة فى تاريخها.
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