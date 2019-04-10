كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" في كواليس الهجام.. والمخرج: كنت بقعد ليل ونهار مع الأبطال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد "الخليج 365 الفني" في كواليس فيلم "الهجام"، خلال تصوير مشهد "الانفجار" والذي كان يشكل قلقا كبيرا علي المخرج مرقص عادل، نظرا لانه المرة الأولي التي يقوم بها بمشهد تفجير خلال أحداث فيلم يقوم بإخراجه.

وأكد مرقص، أن الفكرة منذ وقت طويل ولكن تطلبت تحضيرات وأن الفيلم يستغرق تصويره مابين ثلاث الي اربع اسابيع وانهم انتهوا من تصوير ٩٠% من أحداث الفيلم حتي الان وانه يجلس مع الأبطال يوميا للتحضيرات.