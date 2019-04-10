كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" في كواليس الهجام.. والمخرج: كنت بقعد ليل ونهار مع الأبطال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد "الخليج 365 الفني" في كواليس فيلم "الهجام"، خلال تصوير مشهد "الانفجار" والذي كان يشكل قلقا كبيرا علي المخرج مرقص عادل، نظرا لانه المرة الأولي التي يقوم بها بمشهد تفجير خلال أحداث فيلم يقوم بإخراجه.
وأكد مرقص، أن الفكرة منذ وقت طويل ولكن تطلبت تحضيرات وأن الفيلم يستغرق تصويره مابين ثلاث الي اربع اسابيع وانهم انتهوا من تصوير ٩٠% من أحداث الفيلم حتي الان وانه يجلس مع الأبطال يوميا للتحضيرات.
فيما أكد وائل عبد العزيز، أنه يمثل دور زياد الرفاعي، الصورة المشرفة للظابط وأنه كان يتطلب منه زيادة وزنه نظرا لقيام الظابط بتناول الأكل السريع نظرا لتفرغه لعمل طوال الوقت وانه نموذج للظابط المحترم الذي يسعي لعمله، وتوجه بالشكر للمنتج احمد السرساوي لهذه التجربة مشيرا الي ان المؤلف مصطفي سالم قام بكتابة عمل مميز.
وكشف محمود فارس، انه يجسد دور احد الهجامين بالمنطقة وان الدور مختلف وسعيد بتجربة الفيلم نظرا للورق المميز وأيضا البطولة الجماعية مشيرا الي ان كواليس التصوير مميزة والجميع يتعاون واختيارات فريق العمل من الشباب مميزة ومتفائل بمستقبل السينما نظرا لصعود العديد من الشباب في الجيل الفني الجديد.