كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبد الله محمود: "الهجام" مختلف عن أدوار الشر.. وطايع نقلة في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان أحمد عبد الله محمود، أنه سعيد ببطولة فيلم "الهجام" وأيضا لاختيار المنتج أحمد السرساوي، وثقته به وأيضا لأن فكرة الفيلم لديه منذ فيلم "حديد" مع المؤلف مصطفي سالم وأن المنتج تحمس للفكرة.

وأضاف أحمد، أن العمل مميز والورق مختلف ويخرج من "الهجام" من إطار أدوار الشر التي تم حصره بها الفترة الاخيرة لدرجة خوف طفلة منه اثناء مشيه في الشارع ولكن والديها قاموا بشكره وتاكيدهم علي حبه له وعلي اتقانه الأدوار.

وتابع أحمد، أنه يعتبر مسلسل "طايع" نقلة في حياته الفنية، وتوجه بالشكر للفنان عمرو يوسف مشيرا الي انه فنان مميز ويهتم بتفاصيل الدور، وأكد انه يعتبر عمرو عبد الجليل والذي كان يجسد دور "الريس حربي" والده الروحي ويستشيره في جميع أعماله الفنية.