الاعلامية صابرين بورشيد في خطر وتعاني من 3 اورام في الرأس

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:56 صباحاً - كشف أحمد بورشيد والد الاعلامية البحرينية صابرين بورشيد عن انها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، اذ انها تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.
ونشر أحمد على حسابه الخاص صورة لإبنته من داخل المستشفى، وقال: “فجأة لاحظت على ابنتي انها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من اصدقائها ولا تعرفهم الا انا وامها، سافرت إلى الكويت حيث تستقر وعدت بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار”.
واضاف: “لذا اناشد جلالة الملك ان يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس”.
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A post shared by أحمد بورشيد (@ahmed_burshaid) on Apr 9, 2019 at 5:06am PDT
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