مي العيدان تعلّق على اعتزال الفاشينيستا فينيسيا.. شاهدوا ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:56 صباحاً - نشرت الاعلامية ​مي العيدان​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي علّقت من خلاله على اعتزال الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، حيث انها عبّرت عن حبها لها، مشيرة الى انها صدمت بقرارها.

وقالت مي: “الحين حابة اتكلم في موضوع فزعني إمبارح.. شوفت لايف على يوتيوب لفينسنيا تقول راح اترك السوشيال ميديا قريبًا”.

وتابعت: “ليش تتركين السوشيال ميديا يا فينيسيا.. بالعكس إحنا نحبك.. مهما اختلفنا مع الفيديو اللي انتى نزلتيه من قبل.. مهما زليتي في فيديو أو اتنين فمش معقول تقعدي في البيت”.

واضافت: “بالعكس دمك خفيف وتسعدي الناس وايد والناس تحبك.. لكن هذا مو حلو إنك تقولي والله العظيم راح اترك السوشيال ميديا لأني تعبت نفسيًا.. لا بالعكس دا إحنا اللي بنتعب نفسيًا.. فينيسيا نحبك أوك.. ما حدا بيكرهك سواء اتفقنا معك أو اختلفنا”.