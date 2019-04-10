شاهدوا نسرين طافش: “لو تزوجت لكنت مطلقة الآن”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:56 صباحاً - قالت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ ان أسباب عدم ارتباطها لغاية الآن هو انشغالها الدائم، مشيرة الى انه لا يوجد رجل يستطيع تحمل انشغال زوجته الدائم.

واضافت خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنها لو تزوّجت لربما كانت مطلقة الآن بسبب تفرغها للعمل دائما، متابعة أن الفتاة تحتاج إلى وجود رجل في حياتها.

الجدير ذكره ان نسرين أطلقت مؤخرًا أغنية بعنوان “عاشقة” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.