أبرز أعمال "نتفليكس" في أبريل .. "الساحرة سابرينا" و"أنت ضد البرية"

تهتم شبكة "نتفليكس" بتقديم عروض متنوّعة لجمهورها، رغبةً َمنها في إرضاء مختلف أذواق مشاهديها، من محبي الرعب والدراما، الخيال العلمي.

وفي شهر أبريل/نيسان، تحافظ شبكة البثّ الإلكتروني على وعدها الجمهور بخدمة مختلفة، مقدِّمة مسلسلات عدّة نالت إشادة نقدية وجماهيرية، إضافة إلى أخرى تصدر أول مرة.

ويحاول موقع "سينما بيند" الأمريكي، تسهيل مهمة البحث على المتابعين، من خلال تقديم أفضل المسلسلات الحالية التي تُعرض على "نتفليكس".



1- Our Planet "كوكبنا"

مسلسل وثائقي صدر في الخامس من أبريل/نيسان، عقب نجاح السلسة الوثائقية Planet Earth "كوكب الأرض"، التي أنتجتها شبكة "بي بي سي" واشترت "نتفليكس" حقوق بثها إلكترونياً.

وتنافس "نتفليكس" بهذا المسلسل، شبكة "بي بي سي" الضخمة، إذ تم تصوير الوثائقي في ما يفوق 50 بلداً، كي يضمن للجمهور صورةً خلابةً، ومادةً علميةً دسمةً.

مسلسل "كوكبنا"، الذي يشمل ثمانِي حلقات، من إنتاج "نتفليكس"، وتعليق المذيع البريطاني المخضرم ديفيد أتينبارا.

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2- You vs. Wild "أنت ضد البرية"

بعد نجاح حلقة Black Mirror: Bandersnatch التفاعلية، قرّرت "نتفليكس" أن تكرّر التجربة من جديد بمسلسل "أنت ضد البرية".وفي المسلسل نشاهد صراع بير جريل للبقاء، وسط طبيعة لا ترحم، وعلى المشاهد أن يساعده في رحلته، من خلال اختيار أفضل سبل النجاة.

وبالنظر إلى نجاح هذه النوعية من الأعمال، يُرجِّح النقاد أن تستمر "نتفليكس" في تقديم برامج ومسلسلات تفاعلية، تتيح أمام المشاهد فرصة الالمشاركة برأيه، عبر الضغط على خيارات يطرحها بطل الأحداث، وتظهر أسفل الشاشة.

3- Black Summer "بلاك سامر"



"بلاك سامر" واحد من أكثر مسلسلات "نتفليكس" انتظاراً من قبل الجمهور في هذا الشهر، إذ بُنِيت أحداثه على مسلسل Z Nation "زي نيشن" الناجح.

يصدر العمل يوم 11 أبريل/نيسان، ويتناول بداية ظهور "الزومبي" الموتى الأحياء، ومحاولة أم "جيمي كينج" إيجاد ابنتها، التي افترقت عنها بعد انتشار الوباء.

وفي الطريق تقابل عدة لاجئين أمريكيين يحاولون النجاة في ظل ظروفة قاسية.

4- Street Food "أكل الشارع"

5- Yankee "يانكي"

6- Chilling Adventures Of Sabrina "مغامرات سابرينا"

يعود صناع مسلسل Chef's Table "منضدة الطّباخ" بعمل جديد، وهو "أكل الشارع"، إذ يتركون هذه المرة مطابخهم المُجهّزة بأحدث المعدات، بغية طهي الطعام في الشوارع.يصدر المسلسل يوم 26 أبريل/نيسان الجاري، إذ يتجوّل طهاة البرنامج في أكثر من دولة، محاولين استعراض مهاراتهم لإعداد الأكلات الشعبية والتقليدية.أبدت "نتفليكس" اهتمامها بالدراما المكسيكية مؤخرًا، عبر بثها أكثر من عمل مكسيكي ضمن عروضها، أبرزها: Narcos "ناركوس"، وفي 26 أبريل/نيسان تُقدِّم عملاً مكسيكياً جديداً بعنوان "يانكي".ويتناول المسلسل قصة الأمريكي مالكوم، الذي يقرّر القيام برحلة إلى المكسيك، لكنّه يتورط في عالم تجارة المخدرات رغماً عنه.ولا يمكن التنبؤ بنجاح المسلسل من عدمه، إلا أن "نتفليكس" متفائلة بتحقيقه نجاحاً كبيراً.تعود "الساحرة سابرينا" من جديد هذا الشهر، كي تواصل سعيها إلى إنقاذ أصدقائها، باستخدام قدراتها السحرية الخارقة.يتناول المسلسل قصة المراهقة سابرينا التي اكتشفت امتلاكها قوى خارقة، إلا أن هذه القدرات ترافقها حيرة ومسؤولية ضخمة تضع سابرينا أمام خيارات صعبة، ومغامرات معقّدة.