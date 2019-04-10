شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبطال Avengers يروجون للجزء الجديد فى برنامج Jimmy Kimmel Live والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر بالأمس كريس إيفانز، وكريس هيمسورث، وبول رود، وروبرت داونى جونيور، وسكارليت جوهانسون أبطال فيلم Avengers، فى برنامج "Jimmy Kimmel Live"، وخلال البرنامج تحدثوا عن الجزء الجديد من الفيلم، وحاولوا عدم الكشف عن أى من المحطات المهمة به، وفقا للتقرير الذى نشره على موقع "rollingstone"

يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.





وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.





ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.



