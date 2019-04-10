شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت أكابر".. أصالة تطرح غدا أحدث كليباتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح غدا النجمة أصالة أحدث أعمالها الفنية وهو كليب "بنت أكابر" وذلك فى السادسة مساء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى. ونشرت أصالة بوستر الأغنية وعلقت عليها قائلة "انتظروا غداً فيديو كليب أغنيتي الجديدة "بنت أكابر" الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر على يوتيوب.

أصالة يذكر أن الفنانة السورية أصالة كانت قد كشفت فى بداية شهر مارس الماضى، عن أغنية جديدة لها باسم "بنت أكابر"، وهى الأغنية التى صورتها لتكون فيديو كليب، ونشرت المطربة TEASER الأغنية عبر يوتيوب وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، واكتفت المطربة السورية – حينها - بنشر الفيديو الدعائى للكليب الجديد، وقالت إنه سيكون متاحًا قريبًا، ولكن دون أن تحدد الموعد الرسمى لطرح الأغنية.

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