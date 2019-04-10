شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فيديوهات من احتفال أنغام بألبوم "حالة خاصة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة انغام، اليوم، بألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" داخل احدى الفنادق الكبرى المطلة على النيلأ، بصحبه زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، والكثير من المشاهير والفنانين فى مقدمتهم الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والمغنى محمد الشرنوبى.

وظهرت الفنانة أنغام بجوار زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قبل تقديم الحفل، مع الصحفيين والإعلاميين للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

ورصدت الكاميرات لقطة رومانسية ظهر فيها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام وهو يقوم بمسح وجها بمنديل بعد ارهاقها نتيجة تزاحم الحفل، ومبادرتها بالابتسامة له بعد لقطته الرومانسية.

وحرصت الفنانة يسرا، على حضور الحفل لتهنئة انغام على نجاح البومها الجديد، ورصدت الكاميرا احضان وقبلات بين الثنائى، قبل تهنئة يسرا للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على زواجه بأنغام مؤخراً.

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وفى مقطع فيديو اخر، ظهرت الفنانة انغام وهى تجلس بجوار زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، ويجلس على طاولتها المغنى خالد سليم والفنانة زينة، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، قبل تقديمها لإلقاء كلمتها فى الحفل.

ووجهت الفنانة انغام كلمتها للحاضرين فى الحفل قائلة " انا فرحانة من قلبي، فرحانة لانى حاسة انى محظوظة، فرحانة لان حواليا ناس بتحبنى، فرحتى انهاردة اكتر من فرحتى بنجاح الألبوم، لان الحب دا محدش بيشتريه، الصداقة والحب والعشرة الحلوة والناس الى بتحبك من القلب مهما عملت ومهما دفعت لو هما مش حاسينك من جوا مش هينفع، فا انا بشكر كل حد موجود انهاردة".

وفى نهاية الحفل، ظهرت الفنانة أنغام بجوار الحضور من المشاهير والفنانين وهى تقطع تورتة حفل احتفاليتها التى كتب عليها اسم البومها الجديد "حالة خاصة جدا".

ألبوم "حالة خاصة جدًا" يضم فى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.