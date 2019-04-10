خاص| يسرا: أنغام حالة خاصة جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة وتصوير محمود عبدالناصر:

قالت الفنانه يسرا إن حضورها حفل ألبوم "حالة خاصة جدًا" ياتي تقديرًا منها للمطربة أنغام التي تجتهد دوما لتقديم أجمل ما لديها.

وأضافت يسرا في تصريح خاص لموقع "مصراوى" أن انغام حالة خاصة جدًا في ذوقها واختياراتها كمطربة حساسة وجميلة للغاية."

تحتفل الفنانة أنغام اليوم بإطلاق ألبوم "حالة خاصة جدًا" بحضور سالم الهندى المدير التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وصناع الألبوم والفنانات إلهام شاهين وريم البارودى والفنان محمد الشرنوبي والفنان خالد سليم.