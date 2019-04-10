بالفيديو| كلمة أنغام في حفل اطلاق "حالة خاصة جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع اليوتيوب فيديو لكلمة النجمة أنغام في حفل اطلاق ألبومها "حالة خاصة جدًا" .

قالت أنغام: "محظوظة لأني الجميع يحبونيي من حولي وفرحتي اليوم بالحب الذي غمرتوني بهم، أكبر بكثير من فرحتي بنجاح الألبوم، والصداقة والعشرة والحب اللي من القلب لا يمكن أن يُشتري".

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ووجهت الفنانة أنغام في كلمتها الشكر لكل الضيوف الذين حضروا حفل إطلاق الألبوم، وقالت الفنانة أنغام" فرحانة لكل شاعر وكل ملحن وموزع موسيقي تعاونت معه في الألبوم".

وبدأت إحتفالية ألبوم انغام بمعرض رسوم للفنان الشاب البير والخطاط إسلام.

وحضر المؤتمر من صناع الالبوم الملحن محمد حمزة والملحن محمد عبيه والعتباني.كما حضره سالم الهندى المدير التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وصناع الألبوم والفنانات إلهام شاهين وريم البارودى والفنان محمد الشرنوبي والفنان خالد سليم.