نادين الراسي تعيشُ قصة حب.. وتُبدي استعدادها للزواج مرة ثالثة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول ردّ فعل لها حول ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن زواجها للمرة الثالثة، نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورةً من أحد الأخبار التي تم تداولها عن زواجها لتؤكّد أنها بالفعل تستعدُّ مجددًا.
وشاركتْ نادين الراسي، الصورة مع متابعيها عبر "إنستغرام ستوري"، ونشرت مقطع فيديو لأغنية رومانسية تفاعلت فيها مع إحدى صديقاتها أثناء تواجدهما في السيارة.
وكتبتْ نادين الراسي على إحدى الصور خلال تجولها في لبنان، أنها سعيدة للغاية، وفي أخرى أكّدت أنها تعيش قصة حب.
وكانت الفنانة اللبنانية، قد نشرت صورةً عبر حسابها في "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق باللغة الانجليزية، جاء فيه: "أشعر أن كل شيء في حياتي أوصلني إليك، قراراتي، انكساراتي، أسفي، كل شيء!، وعندما نكون معًا، أشعر أن ماضيّ كان يستحق كل هذا العناء، لأنني لو فعلت شيئًا مختلفًا، لربما لم أقابلك أبدًا، لمرة واحدة في حياتي، لا أشعر أنني أحاول أن أكون سعيدة، فعندما أكون معك، يحدث هذا تلقائيًا".
يُذكر أن نادين الراسي، تزوّجت مرتين، الأولى من حاتم حدشيتي، ولديهما ابن يدعى مارك، وانفصلت عنه، لتتزوج مرة ثانية من رجل الأعمال والفنان جيسكار أبي نادر، وأنجبت منه طفلين هما كارل ومارسال، وانتهت هذه الزيجة بالطلاق أيضًا.
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