متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتحضّرُ الفنان باسم مغنية لدخول السباق الرمضاني من خلال خوضه تجربةً جديدةً من نوعها في مسلسل "أسود"، مُبديًا حماسه الشديد لهذا الدور. وتكتّم مغنية على شخصيته الجديدة والمركّبة والتي من المتوقّع أن تترك بصمةً مميزةً في الدراما اللبنانية والعربية. الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل باسم مغنية، إذْ تحدّث عن دوره في مسلسل "أسود".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية: لهذا السبب كشفتُ عن شخصية "أسود" قبل الموريكس دور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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