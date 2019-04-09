71 عامًا على ميلاد عمر خورشيد أول من أدخل "الجيتار" للفرق الشرقية

تحل اليوم الذكرى الـ71 لميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد، الذي ولد في القاهرة في 9 أبريل 1945، وهو نجل المصور السينمائي (أحمد خورشيد)، حاصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، وإلتحق بمعهد يوناني للموسيقى وهو في السابعة عشر من عمره، ليكوّن بعدها فرقة موسيقية عملت لمدة عشرة أيام في الأقصر ثم الملاهي الليلية في القاهرة، ثم شكل بعدها فرقة (ميجا تورز) الموسيقية، ليتخلى عنها كي ينم لفرقة (لا بيتي شاه) والتي كانت نقطة إنطلاقه الحقيقية، حيث رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه اﻹنضمام للفرقة الماسية، وكان أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية، ثم تعاون بعدها مع العديد من المطريبن من أبرزهم (أم كلثوم، فايزة أحمد)، بدأ عمله السينمائي بدور في فيلم (إبنتي العزيزة) إخراج حلمي رفلة 1971، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد)، ومن أبرز الأعمال التي شارك بوضع الموسيقى التصويرية لها (الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلي)

استعان به الموسيقار محمد عبد الوهاب في اغنيه انت عمرى ولم تتخلى عنه سيدة الغناء ام كلثوم بعد ذلك، وبسبب وسامته فتحت السينما له ذراعها وقدم العديد من الادوار فى افلام اعظم طفل في العالم ،ابنتي العزيزة لقبه النقاد بأنه سيكون امتداد للفنان الكبير رشدي اباظة، حيث اتجه لعمل موسيقى تصويريه للعديد من الافلام منها حتى اخر العمر والذى اشترك في بطولته أيضًا، وتوالت أعماله الموسيقية الى ان قام بتوزيع كل اغاني ام كلثوم على الجيتار بعنوان كلثوميات، وانتج فيلم واحد هو فيلم "العرافة" واشترك في بطولته مع مديحة كامل ويونس شلبى، إلى أن جاءت لحظة النهاية في عام 1981 وفى شهر مايو كان يسهر هو وزوجته اللبنانية دينا ومعه مديحة كامل في احد المطاعم في الهرم

خرج من المطعم وركب سيارته وخلفه مديحة كامل بسيارتها وخلفهما صديقه الصحفي عاطف نمر الذى قابله في المطعم صدفه فجأة ظهرتا سيارتين سيارة ابعدت سيارة عاطف نمر ومديحة كامل عن الطريق وسيارة لحقت بسيارته ظلت تشاكسه على الطريق حتى اصطدم بعمود انارة في منتصف شارع الهرم ليخرج عمر خورشيد طائرا من الزجاج الامامي للسيارة على ارتفاع 2 متر ليسقط جثه هامده عن عمر 40 عاما وليترك الحزن في قلوب محبيه، حيث ترددت شائعات ان قتله كان سياسيا بسبب ان ابنة احد المسئولين فى الدوله كانت تعشقه فقتله اهلها، ولا نعلم حتى الان ماهي الحقيقة.

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