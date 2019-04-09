رامز يجسد شخصية رجل إندونيسي عجوز في "مقلب" رمضان 2019

استعان الفنان رامز جلال، بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، وذلك لاستدراج ضيوفه ووقوعهم في الفخ، وذلك بعد نيشان ومجدي عبد الغني، ومن المقرر أنه يُجسد شخصية رجل إندونيسي عجوز، ولم يتم الكشف عن اسم البرنامج بعد، حيث استضاف رامز بالبرنامج الجديد عددا من النجوم ومن بينهم رانيا يوسف ودنيا عبد العزيز ومصطفى خاطر وعلي ربيع وحسين الشحات وأحمد شوبير وشهيرة التي أكدت بالفعل استضافتها نافية أن يكون البرنامج يتم تصويره تحت الأرض كما انتشر مؤخرا.

يذكر أن رامز بدأ سلسلة برامج المقالب الخاصة به في عام 2011 مع برنامج "رامز تحت الأرض" وبعده توالت البرنامج الرمضانية كل عام، وهم "رامز بيلعب بالنار" ورامز قلب الأسد"، و"رامز قرش البحر" و"رامز توت عنخ آمون" و"ورامز ثعلب الصحراء" و"رامز واكل الجو" و"رامز تحت الصفر"، وكان رامز جلال قدم في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، ولم يتم الكشف عن اسم برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في رمضان المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال عرض فيلمه "سبع البرمبة" في دور السينما، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تقوم بدورها جميلة عوض تفقد ثقتها في زوجها مما يسبب لها أزمة نفسية في حياتها، ويحاول الزوج ويقوم به رامز جلال اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطل ولكنه يفشل فيها مما يزيد من أزمتها النفسية.

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