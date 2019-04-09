شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات من احتفال أنغام بألبوم "حالة خاصة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أنغام، اليوم، بألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، بحضور الكثير من المشاهير والفنانين فى مقدمتهم الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين ومحمد الشرنوبى، ونرصد فيما يلى 5 فيديوهات من الحفل. Advertisements ألبوم "حالة خاصة جدًا" يضم فى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.

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