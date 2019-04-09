شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: أحمد ابراهيم جوزى وحبيبى وتحمل كتير بسببى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أنغام بتوقيع ألبومها "حالة خاصة جدا" وذلك بإحدي الفنادق المطلة علي النيل، حضرت أنغام بصحبة زوجها الموزع احمد ابراهيم.

حضر حفل التوقيع النجوم يسرا والهام شاهين وخالد سليم وهيثم شاكر وتامر عاشور وريم البارودي ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان ومصطفي جاد وتامر حسين ومدين وفريق عمل ألبومها الغنائي حالة خاصة جدا.

بدأ حفل التوقيع بعرض تقرير عن طفولة أنغام وأهم محطاتها في عالم الغناء، وقالت خلال حفل التوقيع " فرحانة لأني محظوظة بالناس اللي حواليا وبتحبني و فرحتي انهاردة اكبر من نجاح الألبوم لأن الحب محدش بيشتريه".

وأضافت خلال كلمتها،"العشرة الحلوة والناس اللي بتحبك من القلب لو مش بيحبوك من جوا يبقي مش هينفع ".

Advertisements

ووجهت الشكر لزوجها أحمد ابراهيم قائلة " حبيبي وجوزي شكرا علي وقفتك جنبي ودعمك الشخصي والانساني وكل حاجة اتحملتها بسببي".

ألبوم "حالة خاصة جدًا"، يضم فى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم وغيرها من الأغنيات.