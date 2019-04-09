فيديو.. أحضان وقبلات من يسرا لأنغام فى احتفالية ألبومها الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على حضور احتفالية توقيع ألبوم المطربة أنغام، الجديد "حالة خاصة جدا" فى أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، لتهنئتها على نجاح الألبوم.
وظهرت يسرا فى الاحتفالية وهى تحتضن انغام وتقبلها وتهنئها بالألبوم الجديد، ويظهر بجوارها زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.
كما حرص عدد كبير من المشاهير والنجوم على حضور الاحتفالية، وفى مقدمتهم الفنانة ألهام شاهين والمطرب محمد الشرنوبى و رزان مغربى.
يسرا وانغام فى احتفالية توقيع البومها
ألبوم "حالة خاصة جدًا"، يضم فى 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.
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