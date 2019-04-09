شكرا لقرائتكم خبر عن من روما إلى برلين.. كايرو ستيبس تشدو بموسيقاها مع كوادرو نويفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المؤلف الموسيقى وعازف العود باسم درويش لإحياء أجدد حفلات فرقة كايرو ستيبس الموسيقية فى ألمانيا، والتى يعود خلالها لاعتلاء منصة الفيلهارموني العريقة فى العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة رباعى التانجو العالمي كوادرو نويفو، وذلك في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وتعقب هذه الحفلة تكريم كايرو ستيبس منذ أيام فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، كما تعيدها إلى منصة الفيلهارمونى العريقة بعد تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، فى أبريل الماضى، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط، وأتى تكريم الفرقة عن ألبوم كايرو ستيبس الأخير "فلايينج كاربت"، وشاركت خلاله الفرقة مع رباعى التانجو العالمى كوادرو نويفو، وتمكنت خلاله من كسر حواجز المبيعات القياسية للألبوم.

كايرو ستيبس مع إيناس عبد الدايم في روما