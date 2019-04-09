شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. هكذا عبر تامر حسنى عن فرحته بأفضل مطرب جمع التمثيل والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم تامر حسنى عن سعادته بتكريمه مؤخرا فى لبنان على ألبوم "عيش بشوقك"، كذلك أنجح فنان يجمع بين التمثيل والغناء، وذلك فى حفل توزيع جوائز " موريكس دور" الأحد الماضى.

وكتب تامر حسنى، مع فيديو نشره أثناء تقديمه وتسلمه الجائزة، "فخور بحصولى على جائزتين باسم مصر أفضل مطرب عربى عن ألبوم "عيش بشوقك" و جائزة أعلى ايراد فى تاريخ السينما المصرية والعربية عن فيلم "البدلة" وفرحتى أكبر بتكريمي وتقديمي كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معاً لأنه كان حلم أكبر يراودنى منذ الطفولة مع بداية حبى وتعلقى بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ"



تامر حسنى

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جانب من حفل توزيع الجوائز

وتابع تامر "شكراً كل الشكر للفنانة باميلا الكيك والمخرج كميل طانيوس لتقديمكما لى الكبير والراقى المليء بالمحبة ... مبروك لحصول زملائى ونجوم مصر الكبار أيضاً على اهم الجوائز .. وشكراً لكل الجماهير المصرية والعربية العظيمة فى جميع أنحاء العالم .. شكراً شعب لبنان على استقبالكم الراقيى لى"