شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن جوكر فيلم "يوم العرض" حسام الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح فيلم "يوم العرض" بدور العرض السينمائية الليلة، فى أول بطولة للفنان حسام الجندى الذى يؤدى دور "الجوكر"، وهى شخصية تتطلب "مكياج" يختفى وراءه ملامح بطل العمل، فى السطور التالية إليك 5 معلومات عن الفنان حسام الجندى:

1- تساءل الجمهور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن هوية الممثل الذى يجسد دور الجوكر، خاصة أنه ملامحه غير معروفة بسبب "مكياج" الشخصية، فى آخر مشهد من مشاهد الفيلم يفصح حسام الجندى عن شكله بعد أن يمسح مكياج الشخصية لتظهر ملامحه للجمهور مع انتهاء الأحداث.

2- تخرج فى كلية الهندسة قسم عمارة، وبدا التمثيل عام 1999 .

3- كانت أول أعماله مسلسل فارس الرومانسية وأدى شخصية يوسف السباعى.

4- ومن أشهر أعماله فى الدراما؛ عائلة مجنونة جدًا، بشرى سارة، عبودة ماركة مسجلة، القاصرات.

5- سينمائيًا شارك فى أفلام، صعيدى رايح جاى، ليلة سقوط بغداد، بنتين من مصر، هجوم منتصف الليل.

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الفيلم تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول شخصية مبهمة تظهر بملامح الجوكر الذى يقرر احتجاز أبطال عرض مسرحى محاولة منه لاكتشاف من استولى على الكنز الخاص به المخبئ داخل ديكور المسرحية وتتوالى الأحداث إلى أن تظهر حقيقة الجوكر والكنز، وتكشف الأحداث أن بينه وبين أبطال المسرحية ثأر بسبب أبيه.

فيلم "يوم العرض" بطولة حسام الجندى، ندى بهجت ، كلوديا ، محمد السعدنى ، رضا ادريس ، محمد الغريب ، بهاء الخطيب ، محمد عبد الجواد ،منير مكرم، محمد العزب ، احمد فاروق ، شيماء قاسم ، تامر محسن ، رامى اوريج ، الطفلة مريم عمرو ، بالاشتراك مع النجمين: إيهاب فهمى ، أحمد صيام.