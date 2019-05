شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من طرحه.. فيلم The Best of Enemies يحقق 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "The Best of Enemies" إيرادات وصلت إلى 5 ملايين دولار أمريكى منذ طرحه فى دور العرض الأمريكية، يوم 5 أبريل الحالى. الفيلم من بطولة تراجى هينسون، سام روكويل، بابو سيساى، نيك سيرسى، ويس بنتلى، آن هيش، بروس ماكجيل، جون جالاجر جونيور، ومن تأليف وإخراج روبن بيسيل. فيلم "The Best of Enemies" يدور حول ناشطة الحقوق المدنية "آن أتواتر" التى تواجه "سى. إليس"، عملاق فى بلدة كو كلوكس كلان، فى عام 1971 فى دورهام بولاية نورث كارولينا بشأن قضية دمج المدارس، الفليم مستوحى من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتبة أوشا جراى ديفيدسون.

