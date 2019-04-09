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وزيرة الثقافة تفتتح المسرح العائم الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم المسرح العائم بالمنيل، بعد غد الخميس 11 إبريل، بعد أن كان مقررا له افتتاحه الخميس الماضى، بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وذلك بحضور عدد من من نجوم الفن ورموز المسرح المصرى، وسيتم عرض افتتاحية بعنوان "ضحكة مصر"،من تأليف ريهام عبد الحميد، وإخراج موسيقي وليد الشهاوى، ومهندس ديكور عمرو عبد الله.

وعلى خشبة العائم الصغير يعرض العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح"، من إنتاج مسرح الشباب - البيت الفنى للمسرح،  بطولة هانى عبد الناصر، حنان الفيومى، محمد ثروت، مى ثروت، محمود عبد المحسن، وسام مصطفى، هيثم درويش، مريم سعيد، رامى ماهر، أحمد علاء الدين، أينا فاضل، مروة يسرى، معاذ عسكر، محمد حامد، رانيا علاء الدين، هايدى بركات، إيفا عادل، شيماء يسرى، الموسيقى هانى عبد الناصر، ديكور وملابس رامة فاروق، إخراج سعيد سليمان، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان

العرض "أوبرا فرعونية" بالشعر العربى، إذ تنطلق فكرته من الحكاية التراثية "الفلاح الفصيح" مستوحاة من التراث الفرعونى مثل طقوس التحنيط وطقوس العبور وطقوس العالم السفلى بشكل متطور وحديث.

 

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