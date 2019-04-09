شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تظهر برفقة زوجها خلال الاحتفال بألبومها "حالة خاصة جدا".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة أنغام بنجاح ألبومها "حالة خاصة جدا"، والذى حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت أنغام مكان الحفل برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشرت النجمة أنغام منذ قليل جانبا من الحفل، حيث نشرت فيديو لظهورها برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، حيث وقفت أمام مجموعة من وسائل الإعلام تدلى بتصريحات سريعة. Advertisements كذلك تداول محبو أنغام مجموعة من الفيديوهات والصور لقاعة الحفل وتجهيزات ما قبل الاحتفال، ومسرح الاحتفال والذى انتشر بالشاشات التى تعرض أغانى وكليبات سابقة للنجمة أنغام .

استعدادات المسرح

المسرح قبل الحفل

جانب من الاحتفال ويتواجد عدد كبير من وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية والصحفيين لنقل وقائع الحفل، وتوقيع ألبوم "حالة خاصة جدا"، والذى كانت قد أطلقته فى فبراير الماضى . كذلك يظهر الموزع أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام وهو يقوم بمسح وجها، حيث بدا على وجهها التعب، وهو ما قالته لاحدى كاميرات البرامج الفنية أثناء التسجيل معها

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