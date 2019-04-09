تعرف على ترتيب الأغانى الأكثر مبيعاً فى أمريكا وفقاً لتصنيف البيلبورد 100

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة بيلبورد، عن ألبومات الموسيقى والأغانى التى تصدرت المراكز الأولى واستحوذت على تصنيف البيلبورد 100، وفقاً لمبيعاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت فى مقدمة التصنيف وأول أغنية تم استحواذها على المركز الأول لعام 2019، أغنية thank u, next للمغنية العالمية أريانا جراندى. وفى المركز الثانى للتصنيف أغنية Without Me للمغنية العالمية هالزى والتى طرحتها منذ خمسة أشهر عبر منصات اليوتيوب ومتاجر الموسيقي. ومن ثم جاءت Sunflower للمغنى العالمى Post Malone والمغنى Swae Lee فى الترتيب الثالث لأكثر الاغانى فى تصنيف البيلبورد والتى طرحت فى أكتوبر الماضى عن فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse. وعادت المغنية أريانا غراندى مرة اخرى للتصنيف بأغنية 7rings والتى طرحتها فى يناير الماضى وحصدت أكثر من 300 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب. Advertisements كما شاركت أغنية الأوسكار لعام 2019 ، Shallow للمغنية العالمية ليدي جاجا وبرادلى كوبر، فى التصنيف، والتى طرحتها فى فيلمها الشهير A Star Is Born. ومن ضمن المشاركين فى التصنيف، أغنية Sucker لـ جوناس برازرز، والتى تم طرحها الشهر الماضى. وانضمت اخيراً للتصنيف أغنية Old Town Road للمغنى العالمى ليل ناذ أكس، لأكثر الأسطوانات مبيعا فى الولايات المتحدة الأمريكية. تصنيف البيلبورد 100 هو تصنيف لأعلى 100 ألبوم موسيقى مبيعاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وينشر اسبوعياً عبر مجلة بيلبورد، وكثيراً ما يحدد شعبية المغنى داخل امريكا، ويطلق علي الألبوم الاكثر مبيعاً فى الاسبوع Number Ones.

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