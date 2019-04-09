محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة
تصوير: محمود عبد الناصر:
وجهت الفنانة أنغام الشكر لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على ما قدمه لها من دعم وتفهم ووصفته بإنه حالة خاصة جدًا في حياتها.
وقالت أنغام ي تصريح خاص لموقع "مصراوى" على هامش حفل اطلاق ألبومها" حالة خاصة جدًا"، "لم اقلق مما يقال علي مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أقول كل شيء قسمة ونصيب وربنا له تدابيره.
وعن الألبوم .قالت أنغام أحب أن يكون الألبوم أقرب لقصص من حياتنا، وبحمد الله سايرني الشعراء والملحنون الذين تعاونت معهم في ذلك.
وبدأت إحتفالية ألبوم انغام بمعرض رسوم للفنان الشاب البير والخطاط إسلام.
وحضر المؤتمر من صناع الالبوم الملحن محمد حمزة والملحن محمد عبيه والعتباني.كما حضره سالم الهندى المدير التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وصناع الألبوم والفنانات إلهام شاهين وريم البارودى والفنان محمد الشرنوبي والفنان خالد سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| هذا ما قالته أنغام عن زوجها في حفل "حالة خاصة جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.