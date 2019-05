أمير عربي دفع 500 ألف دولار لمقابلتها.. 10 معلومات عن كريستين ستيورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحتفل اليوم الثلاثاء، النجمة الأمريكية الشابة، كريستين ستيوارت بعيد ميلادها الـ29 هذا العام، وتعد ستيوارت من أهم المواهب التمثيلية في جيلها، وعلى الرغم من أن مسيرتها الفنية لا تتعدى الـ55 عملاً سينمائياً إلا أنها نجحت في لفت أنظار كبرى شركات الإنتاج في هوليوود.

ولدت كريستين جيمس ستيورات 9 أبريل عام 1990 بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت أولى تجاربها الفنية من خلال مشاركتها بعدد من المسرحيات بفترة دراستها، وشاركت بأدوار ثانوية بمسلسلات تليفزيونية، وكانت انطلاقتها الحقيقية عندما تم اختيارها لمشاركة النجمة العالمية، جودي فوستر بطولة فيلمها "Panic Room" عام 2002.

إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في هوليوود بسلسلة الفانتازيا والرومانسية "Twilight" عام 2008، والتي منحتها شهرة عالمية، لتنهال عليها العروض ومشاركتها بعدد من الأعمال السينمائية الناجحة منها "The Runaways" عام 2010، و"Snow White and the Huntsman" عام 2012 مع النجمة العالمية، تشارليز ثيرون، لتصبح ستيورات من أهم نجمات هوليوود خلال السنوات الماضية.

وإليكم 10 معلومات عن كريستين ستيورات:

1- اختيرت من قبل موقع "Moviefone" كأحد أكثر النجمات الشبات إثارة في العالم عام 2008.

2- والدتها هي الكاتبة الأسترالية، جولز ستيورات وأخرجت لها أولى أفلامها "K-11" عام 2012.

3- كان من المقرر أن تقوم النجمة والمغنية الأمريكية، هايدن بانتير، "Panic Room" 2002، ولكن نجحت ستيوارت في خطف الدور منها.

Advertisements

4- تم اختيارها من قبل موقع "Forbes" كأحد أكثر النجمات الشبات تقاضياً لأجر بفيلم سينمائي عام 2011.

5- كان قد صرح المنتج سيء السمعة، هارفي واينستين عام 2013 أن أمير عربي من الشرق الأوسط طلب منه وألح عليه لمقابلتها لمدة 15 دقيقة ودفع مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف دولار، وقامت ستيوارت بعدها بالتبرع بالمال لإحدى الجمعيات الخيرية الخاصة بضحايا إعصار ساندي.

6- تعد ستيورات هي الممثلة الأمريكية الثانية، التي تفوز بجائزة سيزار الفرنسية عام 2015، وكان الممثل الأول هو أدريان برودي.

7- كانت سلسلة "Twilight" بمثابة تعريفها للجمهور المحب للسينما حول العالم.

8- شاركت كعضوة بلجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 عام 2018.

9- كشفت لأول مرة عن مثليتها الجنسية عام 2015.

10- ترشحت ستيوارت وفازت بالعديد من الجوائز العالمية، منها جائزة "بافتا البريطانية" كأفضل ممثلة صاعدة، كما فازت بجائزة "سيزر الفرنسية" عن دورها بفيلم "Clouds of Sils Maria" عام 2014.