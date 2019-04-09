شاهد.. لحظة وصول يسرا لحفل حالة خاصة جدا لأنغام

وصلت قبل قليل النجمة يسرا إلى احتفالية المطربة أنغام بألبومها الجديد فى أحد فنادق القاهرة، وحرص الموزع أحمد إبراهيم على مرافقة زوجتهأنغام أثناء احتفالية ألبومها الجديد حالة خاصة جدا والذي أقامته شركة روتانا فى أحد فنادق
يذكر أن إبراهيم لم يفارق أنغام منذ و صولهما مقر الاحتفال حتى أثناء حديثها لبعض وسائل الإعلام، بعد أن شاركها العدد الأكبر من أغانى ألبومها الجديد.
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