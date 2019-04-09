بعد يوم واحد من طرحها .. عمرو دياب يتصدر اليوتيوب بـ "مقدرش عالنسيان"

تصدر الفنان عمرو دياب قائمة المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب " ترند" بعد يوم واحد من طرح أغنيته الجديدة "مقدرش عالنسيان" وهي من كلمات تركي

آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

يذكر أن تعاون تركي آل الشيخ مع عمرو دياب في عدة أغاني كانت بدايتها "أجمل عيون - برج القوس"، واستمر التعاون في "بحبك أنا - يا ساحر" وغيرها من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا.