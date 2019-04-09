تصدر الفنان عمرو دياب قائمة المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب " ترند" بعد يوم واحد من طرح أغنيته الجديدة "مقدرش عالنسيان" وهي من كلمات تركيآل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
يذكر أن تعاون تركي آل الشيخ مع عمرو دياب في عدة أغاني كانت بدايتها "أجمل عيون - برج القوس"، واستمر التعاون في "بحبك أنا - يا ساحر" وغيرها من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم واحد من طرحها .. عمرو دياب يتصدر اليوتيوب بـ "مقدرش عالنسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.