بالفيديو.. تامر حسني: "فخور بحصولي على جائزتين باسم مصر"

علق الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي حصوله على جائزتين باسم مصر كأفضل مطرب عربي عن ألبوم "عيش بشوقك" وجائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية عن فيلم "البدلة" الذى شاركه فى بطولته الفنان أكرم حسنى.
كاتبًا:فخور بحصولي على جائزتين بإسم مصر افضل مطرب عربي عن البوم عيش بشوقك
وأضاف "مبروك لحصول زملائي ونجوم مصر الكبار أيضاً على اهم الجوائز..شكراً لكل الجماهير المصريه والعربيه العظيمه في جميع انحاء العالم..شكراً شعب لبنان على استقبالكم الراقي لي..شكراً إدارة (murex d’Or) وإلى الأمام".
يذكر أن احتفال "موريكس دور" يضم عددًا من أبرز النجوم في الوطن العربي، ويتم اختيار الأفضل من بينهم عن طريق تصويت الجمهور.
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Apr 9, 2019 at 12:03pm PDT
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