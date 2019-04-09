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بالفيديو.. تامر حسني: "فخور بحصولي على جائزتين باسم مصر"

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بالفيديو.. تامر حسني: فخور بحصولي على جائزتين باسم مصرصورة من جانب التكريم
كتب - أحمد أيوب:

علق الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي حصوله على  جائزتين باسم مصر كأفضل مطرب عربي عن ألبوم "عيش بشوقك" وجائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية عن فيلم "البدلة" الذى شاركه فى بطولته الفنان أكرم حسنى.

 

كاتبًا:فخور بحصولي على جائزتين بإسم مصر افضل مطرب عربي عن البوم عيش بشوقك

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و جائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصريه والعربيه عن فيلم البدله وفرحتي اكبر بتكريمي وتقديمي كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معاً لأنه كان حلم اكبر يراودني منذ الطفوله مع بداية حبي وتعلقي بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ..شكراً كل الشكر للفنانه باميلا الكيك والمخرج كميل طانيوس لتقديمكم لي الكبير والراقي المليء بالمحبه".

وأضاف "مبروك لحصول زملائي ونجوم مصر الكبار أيضاً على اهم الجوائز..شكراً لكل الجماهير المصريه والعربيه العظيمه في جميع انحاء العالم..شكراً شعب لبنان على استقبالكم الراقي لي..شكراً إدارة (murex d’Or) وإلى الأمام".

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يذكر أن احتفال "موريكس دور" يضم عددًا من أبرز النجوم في الوطن العربي، ويتم اختيار الأفضل من بينهم عن طريق تصويت الجمهور.

و جائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصريه والعربيه عن فيلم البدله وفرحتي اكبر بتكريمي وتقديمي كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معاً لأنه كان حلم اكبر يراودني منذ الطفوله مع بداية حبي وتعلقي بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ شكراً كل الشكر للفنانه باميلا الكيك والمخرج كميل طانيوس لتقديمكم لي الكبير والراقي المليء بالمحبه ..... مبروك لحصول زملائي ونجوم مصر الكبار أيضاً على اهم الجوائز شكراً لكل الجماهير المصريه والعربيه العظيمه في جميع انحاء العالم شكراً شعب لبنان على استقبالكم الراقي لي شكراً إدارة (murex d’Or) وإلى الأمام لمشاهدة الفيديو كامل ( في الbio) (To watch the Video Please check the link in the bio )

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Apr 9, 2019 at 12:03pm PDT

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