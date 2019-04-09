في ذكرى وفاته الـ 7 .. تعرف علي أهم المحطات في حياة فؤاد خليل

يحل اليوم ذكرى الـ 7 لوفاة النجم فؤاد خليل، حيث ولد يوم الجمعة الموافق 19 يوليو من عام 1940، بدأ حياته الفنية وهو صغير حيث ظهرت موهبته مبكراً فقد اشترك في إحدى الفرق المسرحية وهو في عمر 11 عاما وكان من بين أصدقاء طفولته الفنان محيي إسماعيل، درس في كلية طب الأسنان وتخرج منها عام 1961.

بدء دخول عالم الفن بكذبة فقد ادعى انه نجل خالة الفنانة شادية، في اولى مسرحياته "سوق العصر"، و التي تم عرضها في عام 1968، و بالرغم من أن جميع أدواره ثانوية إلا أنه ترك بصمة كبيرة في عالم الكوميديا و الفن فقد

اشتهر بالعديد من الجمل في افلامه مثل "إديني في الهايفة وانا احبك يا فننس"، "بحبك يا ستموني مهما الناس لموني".

و من أشهر أعماله في عالم السينما و التلفزيون: "الدباح"، "النديم"، "عصابة حمادة و توتو"، "إضراب المجانين"، "تزوير في أوراق رسمية"، "احترس من الخط"، "برديس"، "شيطان من العسل"، "الكيف"، "شارع السد"، "الكابتن جودة"، "حد السيف"، "الملعوب"، "خمسة خمسة"، "التعويذة"، "الحقونا"، "السقوط"، "المطب"، "البحث عن فرصة"، "البراشوت"، "البحث عن زوج"، "غبي ع زيرو"، "تووت تووت"، "المليونير الصعلوك"، "الصاغة"، "اغتيال فاتن توفيق"، "الجنتل"، "حلق

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حوش"، "الأجندة الحمراء"، "حرامية في كي جي تو"، "جاءنا البيان التالي"، "عايز حقي"، "حبك نار"، "ريا و سكينة في مارينا".

و توقف النجم فؤاد خليل عن الفن في عام 2004، حيث أصيب بشلل رباعي جلطة في القلب، كما قضى اٌخر 8 سنوات له وهو علي كرسي متحرك ومن اكثر اللحظات المؤثرة له عندما تم تكريمه في مهرجان "الضحك" عام 2010 ،واستلم الجائزة وهو علي كرسي متحرك قائلاٌ: "أنه في غاية السعادة لتكريمه وهو علي قيد الحياة، و بالرغم من أنه فنان قدم الكثير للفن في مصر إلا أنه عانى طويلاً في التنقل بين المستشفيات.

و في يوم الأثنين الموافق 9 أبريل من عام 2012، توفي النجم فؤاد خليل، عن عمري يناهز الـ 72 عاماٌ، و تم تشيع جثمانه من مسجد آل رشدان، بمدينة نصر.