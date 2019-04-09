عاصي الحلاني يشارك جمهوره ذكريات شبابه مع أبو وديع

شارك النجم اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره بصورة لذكرياته مع كل من سلطان الطرب جورج وسوف، والفنان وليد توفيق، خلال حضورهما إحدى الأمسيات الغنائية.
وكتب "الحلاني" على الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل
وفي سياق آخر يستعد عاصي الحلاني لإحياء حفلته الغنائية بشرم الشيخ ضمن احتفالات شم النسيم في مصر، 28 أبريل المقبل.
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