عاصي الحلاني يشارك جمهوره ذكريات شبابه مع أبو وديع

شارك النجم اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره بصورة لذكرياته مع كل من سلطان الطرب جورج وسوف، والفنان وليد توفيق، خلال حضورهما إحدى الأمسيات الغنائية.

وكتب "الحلاني" على الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل

Advertisements

الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قائلًا:"لا نعرف القيمة الحقيقية للحظات العمر إلى أن تغيب قد يلهينا الزمن، ولكن يبقى القلب لا ينسى الأحبة نتذكر ونسترجعتلك الذكريات الجميلة لكي نعرف قدر من نحب ومكانته لدينا من أجمل ذكريات صورة قديمة تجمعني مع حبايب قلبي جورج وسوف ووليد توفيق".

وفي سياق آخر يستعد عاصي الحلاني لإحياء حفلته الغنائية بشرم الشيخ ضمن احتفالات شم النسيم في مصر، 28 أبريل المقبل.

.