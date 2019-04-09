في ذكرى ميلادها.. "لخمة رأس" و "زهرة وأزواجها الخمسة" أبرز أعمال شمس الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صابرين نبيل العسكري، المعروفة فنيًا باسم "شمس"، وهي من مواليد عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية ولدت في 9 أبريل 1976، وتلقت دراستها بالمعهد العالي للسكرتارية.

وبدأت "شمس" مسيرتها في المجال الفني من خلال الإعلانات التجارية، وسرعان ما انتقلت إلى الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتنتمي إلى عائلة فنية حيث أن جدتها هي الشاعرة علية الجعار.

ورغم تأثيرها في الأعمال التي شاركت بها، إلا أنها

اختفت بشكل مفاجئ عن الأعمال الفنية سواء كانت دراما أو تليفزيون، دون أن يعلم أحد سر هذا الاختفاء، ويذكر أن تاريخها الفني يحفل بـ89 عملًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتليفزيون، في مسيرة استمرت أكثر من ربع قرن، ومن أبرز الأعمال الفنية في مشوارها الفني:

الأفلام

على جنب يا أسطى: 2008

بوشكاش: 2008

سيد الآس: 2008

بالعربي سندريلا: 2006

لخمة راس: 2006

حمادة يلعب: 2005

عمود فقري: 2016

برد الشتا: 2015

البرنسيسة: 2013

علقة موت: 2009

مجنون أميرة: 2009

الفرح: 2009

المسلسلات

سمارة: 2011

زهرة وأزواجها الخمسة 2010

Advertisements

رحيل مع الشمس 2010

مشاعر في البورصة2009

صبيان وبنات 2009

أولاد الحلال 2009

ياسين في مستشفي المجانين 2009

دموع في حضن الجبل: 2008

الفاضي يعمل إيه: 2008

مسك الليل: 2008

اللي اختشوا ماتو: 2006

سوق الزلط: 2005

أحلامنا الحلوة: 2005

رياح الغدر: 2005

المسرحيات

حوش بديعة: 2016

الباشا في الفلاشة: 2016

مطلوب غبي فورا: 2015

رئيس جمهورية نفسه: 2013

الليبرو: 2002

بوبى جارد: 1998