يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صابرين نبيل العسكري، المعروفة فنيًا باسم "شمس"، وهي من مواليد عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية ولدت في 9 أبريل 1976، وتلقت دراستها بالمعهد العالي للسكرتارية.
وبدأت "شمس" مسيرتها في المجال الفني من خلال الإعلانات التجارية، وسرعان ما انتقلت إلى الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتنتمي إلى عائلة فنية حيث أن جدتها هي الشاعرة علية الجعار.
ورغم تأثيرها في الأعمال التي شاركت بها، إلا أنهااختفت بشكل مفاجئ عن الأعمال الفنية سواء كانت دراما أو تليفزيون، دون أن يعلم أحد سر هذا الاختفاء، ويذكر أن تاريخها الفني يحفل بـ89 عملًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتليفزيون، في مسيرة استمرت أكثر من ربع قرن، ومن أبرز الأعمال الفنية في مشوارها الفني:
الأفلام
على جنب يا أسطى: 2008
بوشكاش: 2008
سيد الآس: 2008
بالعربي سندريلا: 2006
لخمة راس: 2006
حمادة يلعب: 2005
عمود فقري: 2016
برد الشتا: 2015
البرنسيسة: 2013
علقة موت: 2009
مجنون أميرة: 2009
الفرح: 2009
المسلسلات
سمارة: 2011
زهرة وأزواجها الخمسة 2010
رحيل مع الشمس 2010
مشاعر في البورصة2009
صبيان وبنات 2009
أولاد الحلال 2009
ياسين في مستشفي المجانين 2009
دموع في حضن الجبل: 2008
الفاضي يعمل إيه: 2008
مسك الليل: 2008
اللي اختشوا ماتو: 2006
سوق الزلط: 2005
أحلامنا الحلوة: 2005
رياح الغدر: 2005
المسرحيات
حوش بديعة: 2016
الباشا في الفلاشة: 2016
مطلوب غبي فورا: 2015
رئيس جمهورية نفسه: 2013
الليبرو: 2002
بوبى جارد: 1998
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. "لخمة رأس" و "زهرة وأزواجها الخمسة" أبرز أعمال شمس الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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