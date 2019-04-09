الارشيف / فن ومشاهير

في ذكرى ميلادها.. "لخمة رأس" و "زهرة وأزواجها الخمسة" أبرز أعمال شمس الفنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صابرين نبيل العسكري، المعروفة فنيًا باسم "شمس"، وهي من مواليد عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية ولدت في 9 أبريل 1976، وتلقت دراستها بالمعهد العالي للسكرتارية.

 

وبدأت "شمس" مسيرتها في المجال الفني من خلال الإعلانات التجارية، وسرعان ما انتقلت إلى الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتنتمي إلى عائلة فنية حيث أن جدتها هي الشاعرة علية الجعار.

 

ورغم تأثيرها في الأعمال التي شاركت بها، إلا أنها

اختفت بشكل مفاجئ عن الأعمال الفنية سواء كانت دراما أو تليفزيون، دون أن يعلم أحد سر هذا الاختفاء، ويذكر أن تاريخها الفني يحفل بـ89 عملًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتليفزيون، في مسيرة استمرت أكثر من ربع قرن، ومن أبرز الأعمال الفنية في مشوارها الفني:

 

الأفلام

 

على جنب يا أسطى: 2008

 

بوشكاش: 2008

 

سيد الآس: 2008

 

بالعربي سندريلا: 2006

 

لخمة راس: 2006

 

حمادة يلعب: 2005

 

    عمود فقري: 2016

 

    برد الشتا: 2015

 

    البرنسيسة: 2013

 

    علقة موت: 2009

 

   مجنون أميرة: 2009

 

الفرح: 2009     

 

المسلسلات

 

    سمارة: 2011

 

    زهرة وأزواجها الخمسة 2010

 

Advertisements

    رحيل مع الشمس 2010

 

    مشاعر في البورصة2009

 

    صبيان وبنات 2009

 

    أولاد الحلال 2009

 

    ياسين في مستشفي المجانين 2009

 

    دموع في حضن الجبل: 2008

 

    الفاضي يعمل إيه: 2008

 

    مسك الليل: 2008

 

    اللي اختشوا ماتو: 2006

 

    سوق الزلط: 2005

 

    أحلامنا الحلوة: 2005

 

    رياح الغدر: 2005

 

المسرحيات

 

حوش بديعة: 2016

 

الباشا في الفلاشة: 2016

 

مطلوب غبي فورا: 2015

 

رئيس جمهورية نفسه: 2013

 

الليبرو: 2002

 

بوبى جارد: 1998

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. "لخمة رأس" و "زهرة وأزواجها الخمسة" أبرز أعمال شمس الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا