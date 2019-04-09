بالصور.. جينيفر لورانس تظهر بطابع كلاسيكي في أحدث ظهور

خضعت النجمة العالمية جينفير لورانس لجلسة تصوير جديدة، لصالح شركة Diorالعالمية، وظهرت فيها بـمجموعة ملابس خريف 2019، واتسمت الجلسة بطابع كلاسيكي.
وجاءت جلسة تصوير "جينفير" بعد الجدل الذي اثير بعد ظهورها كوجهة إعلانية لأحد الشركات المكسيكية، وهو ما اثار غضب جمهورها كثيرا عبر
يذكر أن جينفير لورانس ارتبطت رسميا بمدير أحد المعارض الفنية الشهيرة فيلوس أنجلوس كوك ماروني بعد علاقة استمرت لمدة أشهر.
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