وجهت الفنانة سما المصري سؤالًا لمتابعيها عن هل أصبح من الواضح خسارتها للوزن، وأجاب العديد من جمهورها بالإيجاب أنها بالفعل خسرتالكثير من وزنها وطالبها البعض في العودة مرة أخرى لوزنها السابق.
وظهرت "سما" بصورة من الخلف وكتبت على الصورة متسائلة: "لا خسيتي ياسوسو...صح؟؟؟".
يذكر أنا آخر أعمال سما المصري الغنائية كانت من خلال "حب الحمام" والتي طرحتها بالتزامن مع عيد الحب فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تنشر صورة مثيرة:"خسيتي يا سوسو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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