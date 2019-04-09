سما المصري تنشر صورة مثيرة:"خسيتي يا سوسو"

وجهت الفنانة سما المصري سؤالًا لمتابعيها عن هل أصبح من الواضح خسارتها للوزن، وأجاب العديد من جمهورها بالإيجاب أنها بالفعل خسرت

الكثير من وزنها وطالبها البعض في العودة مرة أخرى لوزنها السابق.



وظهرت "سما" بصورة من الخلف وكتبت على الصورة متسائلة: "لا خسيتي ياسوسو...صح؟؟؟".

يذكر أنا آخر أعمال سما المصري الغنائية كانت من خلال "حب الحمام" والتي طرحتها بالتزامن مع عيد الحب فبراير الماضي.

