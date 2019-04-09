بالفيديو.. رحمة رياض تكسر حاجز 100 مليون مشاهدة بـ"وعد مني"

نجحت النجمة العراقية الشابة رحمة رياض في تخطي حاجز الـ100 مليون مشاهدة بأحدث أغنياتها بعنوان "وعد مني" والتي كانت قد طرحتها منذ 9 أشهر على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. أشهر على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

جدير بالذكر أن العديد من نجوم الفن قد غنى هذه الأغنية مما زاد من شهرتها وعلى رأسهم النجمة أحلام ومحمد عساف، وكانت رحمة قد احتفلت بنجاح أغنيتها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية علىى موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

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