تحت عنوان لبنان ارض البخور والحرب! إعلامية لبنانية تعرف اللاجئين بتاريخ وطنها وحضارته

تقدم الإعلامية اللبنانية جنان مرهج عرضاً في بلدة ترويسدورف الألمانية عن وطنها لبنان وذلك تحت عنوان “لبنان ارض البخور والحرب” حيث يتميز هذا العرض كونه يأتي ضمن مشروع لدمج اللاجئين والمهاجرين يرعاه تجمع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية بدعم من السلطات المحلية الألمانية.

وقد قدمت جنان مرهج هذه الفكرة من خلال عملها مع اللجان المنظمة لدمج اللاجئين وقد لاقت ترحيباً كبيراً من كبار المسؤولين في ألمانيا لما يملكونه من رغبة بالتعرف على ثقافة تلك الشعوب المنتمية لعشرات البلدان وتعريفهم بثقافات الدول الأخرى حيث أخذت مرهج على عاتقها حمل رسالة تعرف بثقافة لبنان وحضارته وتاريخه منذ عصر الفينيقين إلى يومنا هذا.

هذا وقد جاء عرض جنان مرهج لتشجيع الآخرين على التعريف عن بلدانهم ، ثقافتها وتراثها وتاريخها ومعتقداتها، أما فيما يتعلق بلبنان فقد أراد المنظمون الألمان للحاضرين مشاهدة لبنان بحواسهم الخمس، فجاء العرض بطقوس غير مسبوقة تبدأ بحرق البخور وسماع موسيقى زياد الرحباني وأغاني فيروز ووديع الصافي ، كما كان للمائدة اللبنانية دورها حيث قامت مرهج بإعداد الطعام اللبناني لحشد من الحضور الذي استمتع بأمسية لبنانية خالصة تم في نهايتها توزيع تذكارات عن لبنان للحاضرين.