ما حقيقة طلاق الممثلة التركية بورجو كيراتلي بسبب غيرتها الشديدة؟

أكّد برنامج "الصفحة 2" التركي أن الممثلة بورجو كيراتلي بدأت اجراءات الطلاق من المغني سنان اكشيل، بعد زواج دام 100 يوم فقط بسبب غيرتها الشديدة.

وأكّد البرنامج الذي يعنى بأخبار الفنانين الأتراك، أنّ الإجراءات بدأت بالفعل، وسيحصل الزوجان على الطلاق.

وخلال الحلقة، تم الاتصال بالمغني سنان الذي أوضح حقيقة مشاكله مع زوجته وقال "المشاكل تحدث في كل زواج، بورجو غيورة جداً وأنا أيضاً، لكن المسألة لا تصل الى الطلاق".

وأكّد المغني حبّه لزوجته وحرصهما معاً على الاستمرار في زواجهمأ، موضحاً أن المشاكل طبيعية في الفترة الأولى من الزواج ريثما يعتاد الزوجين على بعضهما.