شاهدوا النّجم التّركيّ رضا أكين يتزوّج من شابّة يابانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 03:53 مساءً - في مفاجأة لجمهوره، أقام النجم التركيّ الشّهير رضا أكين، حفل زواجه من شابّة يابانية، تدعى ميهو شيموتاشيرو، في مدينة أضنة التركية، بحضور عدد كبير من نجوم السّينما والدراما التركية، فضلاً عن أبناء الأسرتين، وأصدقاء العروسين.

وحضر الحفل نخبة من المشاهير الأتراك، على رأسهم المخرج، والمنتج السّينمائيّ الشّهير، نبيل أوزجينتورك، والفنان الشّهير مينديرس سامانسيلار، الذي كان شاهدًا على عقد الزّواج، وأيضًا، الممثل، علي حيدر بوزكورت.

وانضمّ إلى الحفل أيضًا، السياسيّ زيدان كرالار، الذي تمّ انتخابه رئيسًا لبلدية مدينة أضنة في الانتخابات المحلية، في نهاية شهر مارس الماضي.

كما أبهر النجم التركيّ متابعيه وأصدقاءه، بعدم ارتدائه إحدى البدلات الكلاسيكية المعتادة، في مثل هذه المناسبات؛ حيث ارتدى تي-شيرت أسود مطبوعًا عليه شعار (01)، بينما اكتفتْ العروس بفستان يابانيّ تقليديّ، باللّون الأبيض، مع تاج من الورود البيضاء.

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يعتبر الممثل التركيّ رضا أكين، صاحب مسيرة حافلة متميّزة، رغم أنّه بدأ بالعمل الفنيّ متأخرًا، منذ عام 2005، وهو ممثل مسرحيّ، وسينمائيّ، وتلفزيونيّ، ولد في مدينة أضنة التركية .

يُذكر، أنّ النجم التركيّ شارك في العديد من الأعمال الفنية الرّائعة، ومنها القلب الشّجاع، عام 2016، وعليف، عام 2011، وبرج المراقبة، عام 2012، السّيف، عام 2011، وخطايا صغيرة، عام 2011، ودرب التبانة، عام 2010، والابن، عام 2010، والشعر، عام 2010.