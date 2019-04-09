شاهدوا السند يجيب.. هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من سوء الظن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 03:53 مساءً - أجاب الشيخ عبدالرحمن السند، على استفسار حول ما إذا كان يحاسب الإنسان عما يدور في رأسه من سوء الظن أم لا.

وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك ” في رده على استفسار إحدى المتصلات: ”أنه إذا صدر شئ من تصرفات شخص أجنبي، فأرادت أن تتحفظ من هذا الموقف المريب، فهذا ليس من سوء الظن بل انه من حفظ الانسان لنفسه ممن لا يحل له النظر اليه ” .