كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 03:53 مساءً - أجاب الشيخ عبدالرحمن السند، على استفسار حول ما إذا كان يحاسب الإنسان عما يدور في رأسه من سوء الظن أم لا.
وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك ” في رده على استفسار إحدى المتصلات: ”أنه إذا صدر شئ من تصرفات شخص أجنبي، فأرادت أن تتحفظ من هذا الموقف المريب، فهذا ليس من سوء الظن بل انه من حفظ الانسان لنفسه ممن لا يحل له النظر اليه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا السند يجيب.. هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من سوء الظن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.